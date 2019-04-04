Демократи в Конгресі вимагають податкові документи Трампа

Голова Комітету державних доходів Палати представників Конгресу США демократ Річард Ніл звернувся з офіційним запитом до Податкового управління передати йому особисті й корпоративні податкові декларації Дональда Трампа за останні шість років.

Білий дім, ймовірно, спробує в судовому порядку перешкодити передачі документів, оскільки, як зауважив сам президент США, його податкові декларації зараз проходять аудиторську перевірку.

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Звернення Річарда Ніла є лише частиною широкого наступу на Трампа, початого демократами в нижній палаті парламенту США. Так, юридичний комітет вчора ж уповноважив свого голову вимагати від Міністерства юстиції оприлюднення в повному обсязі звіту спецпрокурора Роберта Мюллера про російський слід у президентській кампанії 2016 року.

Республіканці стверджують, що їхні противники перетворюють податковий кодекс на знаряддя політичної боротьби. Позиція республіканців зводиться до того, що всім американцям гарантована конфіденційність фінансової інформації, що міститься в їхніх податкових деклараціях.