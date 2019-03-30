США: спецпрокурор Мюллер представить звіт Конгресу в середині квітня

Звіт спеціального прокурора Роберта Мюллера за результатами розслідування втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року буде представлений Конгресу США в середині квітня, повідомив генпрокурор США Вільям Барр. За його словами, Білий дім не буде попередньо ознайомлений з цим документом.

«Очікую, що ми зможемо видати звіт до середини квітня, якщо не раніше», – сказав Барр і додав, що загалом звіт міститиме майже 400 сторінок.

Барр повідомив, що деякі дані ще мають бути відредаговані до оприлюднення звіту, включаючи засекречену інформацію про присяжних суддів та джерела розвідки, які за законом, не можуть бути публічними або ж можуть порушити конфіденційність.

Роберт Мюллер офіційно завершив своє розслідування 22 березня.

24 березня Вільям Барр надав Конгресу США короткий звіт на чотирьох сторінках, який він склав за підсумками доповіді. Головним із висновків була відсутність доказів змови команди Дональда Трампа з Росією перед президентськими виборами в 2016 році. Опоненти Трампа вимагають опублікувати доповідь повністю, наголошуючи, що Барр може бути заангажований, оскільки був призначений на посаду самим Трампом.