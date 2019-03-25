Комітет Сенату США підготує власний звіт щодо можливого втручання Росії у вибори

Члени комітету з розвідки Сенату США підготують власний звіт щодо можливого втручання Росії у вибори президента США у 2016 році. Про це заявив глава комітету із розвідки Сенату Річард Берр.

«Протягом наступних тижнів та місяців комітет із розвідки Сенату завершить решту інтерв’ю та підготує звіт стосовно спроб Росії втрутитися у наші американські вибори», – написав Берр у Twitter.

Він також закликав Генерального прокурора США оприлюднити якомога більше інформації з доповіді спеціального прокурора Роберта Мюллера.

Доповідь Мюллера про результати розслідування, яке тривало близько двох років, була передана в Міністерство юстиції США 22 березня.

Міністр юстиції США Вільям Барр поінформував законодавців у спеціально направленому ним листі, що розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера стосовно підозр про втручання Росії у президентські вибори 2016 року в США не виявило фактів порушення закону президентом Дональдом Трампом. Разом із тим у листі йдеться про те, що цей висновок не «реабілітовує» президента.

Мюллер розслідував як російське втручання, так і взаємодію російських офіційних осіб із особами, пов’язаними з Дональдом Трампом.