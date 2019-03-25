Трамп назвав «повним виправданням» доповідь Мюллера щодо втручання у вибори в США

Президент США Дональд Трамп назвав «повним виправданням» доповідь спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо втручання у вибори президента США в 2016 році.

«Немає змови (з Росією – ред.), немає перешкод (розслідуванню – ред.), цілковите виправдання. Збережемо Америку великою!» – написав Трамп у Twitter.

Доповідь Мюллера про результати розслідування, яке тривало близько двох років, була передана в Міністерство юстиції США 22 березня.

Міністр юстиції США Вільям Барр поінформував законодавців у спеціально направленому ним листі, що розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера стосовно підозр про втручання Росії у президентські вибори 2016 року в США не виявило фактів порушення закону президентом Дональдом Трампом. Разом із тим у листі йдеться про те, що цей висновок не «реабілітовує» президента.

Мюллер розслідував як російське втручання, так і взаємодію російських офіційних осіб із особами, пов’язаними з Дональдом Трампом.