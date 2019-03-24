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24 Березень 2019, Київ 23:58
Новини | Міжнародні

Генпрокурор США про доповідь Мюллера: «Трамп не порушував закон»

U.S. -- Attorney General nominee William Barr testifies before the Senate Judiciary Committee during his confirmation hearing on Capitol Hill in Washington, January 15, 2019

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Генеральний прокурор США Вільям Барр поінформував законодавців у спеціально направленому ним листі, що розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера стосовно підозр про втручання Росії у президентські вибори 2016 року в США не виявило фактів порушення закону президентом Дональдом Трампом. Разом з тим, в листі йдеться, що цей висновок не «реабілітовує» президента.

Мюллер розслідував як російське втручання, так і взаємодію російських офіційних осіб із особами, пов'язаними з Дональдом Трампом.

У листі Міністерства юстиції США, який датований 24 березням, також відзначається, що свідчення, зібрані спецпрокурором Мюллером, «не є достатніми для встановлення» фактів, які б підтверджували, що Трамп «перешкоджав правосуддю».

У листі Барра зазначено, що Мюллер, розслідуючи російське втручання в президентську кампанію 2016 року, розслідував і підозри, що співробітники виборчого штабу Трампа та інші пов'язані зі штабом особи, брали участь у змові з урядом Росії.

Мюллер також розслідував можливі факти незаконних спроб Трампа або людей з його оточення перешкоджати правосуддю, створюючи труднощі на шляху слідчих.

Довгоочікувана доповідь Мюллера про результати розслідування, яке тривало близько двох років, була передана в офіс Генерального прокурора США 22 березня.

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