Звіт спецпрокурора Мюллера не пропонує нових звинувачень у справі втручання Росії у вибори США – ЗМІ

Низка американських ЗМІ, посилаючись на свої джерела у Міністерстві юстиції США, повідомляють, що нібито, доповідь незалежного прокурора Роберта Мюллера про результати дворічного розслідування можливих зв'язків виборчого штабу Дональда Трампа із втручанням Росії у американські вибори – не містить рекомендацій щодо висунення будь-яких нових звинувачень.

Міністерство юстиції США 22 березня отримало доповідь незалежного прокурора Мюллера про результати розслідування. Згідно з процедурою, Мін'юст опрацює доповідь і передасть до Конгресу США або ж сам документ, або його частини, або свої власні висновки щодо звіту слідства.

У Демократичній партії США наполягають на передачі до Конгресу та оприлюдненні повної версії звіту.

Довгий час звучало багато думок, що слідство може знайти підтвердження озвучених звинувачень проти виборчого штабу Дональда Трампа у змові із Кремлем з метою підірвати позиції суперника Трампа на виборах від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Прихильники президента США сприйняли інформацію про відсутність нових звинувачень, як доказ правоти закидів про те, що слідство було політично вмотивованим, а увага до нього з боку Демократичної партії – переслідувала мету дискредитувати Трампа.

Натомість демократи наголошують, що продовжуватимуть власні розслідування щодо Трампа на рівні законодавчих органів США.

Більшість оглядачів же сходяться на думці, що треба дочекатися оприлюднення результатів роботи слідства.

Як відзначає американське видання The HIll, «попри те, що слідство Мюллера обернулося офіційними звинуваченнями проти двох десятків росіян у зв'язку із кремлівською кампанією втручання, жодне із звинувачень пред'явлених американським громадянам наближеним до Трампа не містило закидів щодо змови між цими американцями та росіянами, щодо втручання у голосування».

Видання відзначає, що слідство Мюллера також з'ясовувало, чи Трамп перешкоджав правосуддю.

Між тим, як повідомляє журналіст американського каналу Fox News Ед Генрі, Мін'юсту США вже ввечері у суботу 23 березня може передати інформацію про головні висновки з доповіді Мюллера до Конгресу США.

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