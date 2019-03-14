У Конгресі США вимагають публікації доповіді про ймовірне втручання Росії у вибори

Палата представників Конгресу США 14 березня одноголосно проголосувала за резолюцію про публікацію доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера після закінчення розслідування ймовірного втручання Росії у вибори в США. Резолюція має рекомендаційний характер.

Документ закликає міністерство юстиції США розкрити доповідь для громадськості, за винятком випадків, коли розкриття інформації заборонене законом.

Американська преса повідомила, що офіс спецпрокурора незабаром завершить розслідування «російського сліду» в президентських виборах 2016 року. Після ознайомлення зі звітом міністр юстиції Вільям Барр підготує конфіденційний документ і надішле його до Конгресу. Барр також має ухвалити рішення про публікацію звіту.

У США триває розслідування ймовірного втручання Росії в президентські вибори у США. На початку серпня 2017 року спецпрокурор США Роберт Мюллер скликав велику колегію присяжних для цього розслідування. Мюллер з’ясовує, чи була змова штабу Трампа з Кремлем з метою підірвати позиції суперника Трампа від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Москва свою причетність до втручання у вибори в інших державах відкидає.