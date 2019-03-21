Трамп закликає до оприлюднення звіту спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп закликає опублікувати доповідь комісії спецпрокурора Роберта Мюллера, чиє розслідування російського втручання в американський виборчий процес, імовірно, наближається до кінця.

Заява Трампа з’явилася через тиждень після того, як Палата представників Конгресу одноголосно проголосувала за оприлюднення звіту Мюллера після закінчення розслідування. Резолюція має рекомендаційний характер.

У травні 2017 року заступник міністра юстиції США призначив колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спеціальним прокурором для розслідування інформації про втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році. Серед іншого Мюллер з’ясовує, чи була змова людей з передвиборчого штабу Трампа з Москвою з метою послабити позицію суперника Трампа від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Кремль свою причетність відкидає.

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Відповідно до законів США, Мюллер зобов’язаний подати міністрові юстиції Вільяму Барру конфіденційний звіт про результати своєї роботи. Барру належить право вирішити питання про публікацію доповіді і якщо так, то в якому вигляді – повному чи скороченому.

Ще в січні Барр сказав, що його метою буде забезпечити якомога більше прозорості щодо доповіді Мюллера. Він, однак, не дав категоричну відповідь, чи буде доповідь опублікована.

Опоненти Дональда Трампа побоюються, що президент може відмовитися від оприлюднення звіту Мюллера, якщо він міститиме дані про незаконні зв’язки людей з його оточення і його самого з Кремлем.

Сам Трамп неодноразово категорично заперечував звинувачення у змові з російською владою і називав розслідування Мюллера «порожнім заняттям» і «тратою грошей платників податків».