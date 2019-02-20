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21 Лютий 2019, Київ 01:41
Новини | Міжнародні

CNN: у США наступного тижня можуть оголосити про завершення розслідування «російського сліду»

Спецпрокурор Роберт Мюллер веде розслідування майже два роки

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Міністр юстиції США Вільям Барр вже наступного тижня може оголосити про завершення розслідування щодо ймовірного втручання Росії в президентські вибори в 2016 році, повідомляє CNN із посиланням на джерела.

За повідомленням, потім Барр представить у Конгресі секретний звіт про розслідування, яке триває близько двох років.

Міністерство юстиції США і представники спецпрокурора Роберта Мюллера, який веде розслідування, офіційно не коментували це повідомлення.

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На початку серпня 2017 року спецпрокурор США Роберт Мюллер скликав велику колегію присяжних для розслідування «російського сліду» у виборах 2016 року.

Мюллер з’ясовує, чи була змова штабу Трампа з Кремлем з метою підірвати позиції суперника Трампа від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Москва свою причетність до виборів в інших державах категорично відкидає.

Трамп називав розслідування Мюллера «полюванням на відьом».

Під час слухань у сенатському комітеті у січні Вільям Барр запевнив сенаторів, що він дозволить Мюллеру завершити слідство, оприлюднити доповідь і що у Дональда Трампа не буде можливості «відредагувати» висновки цього розслідування.

Екс-директор ФБР вивчить роль Росії у виборах президента США (відео)
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Екс-директор ФБР вивчить роль Росії у виборах президента США (відео)

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