Виплата від Пінчука за виступ Трампа була зроблена з ухиленням від оподаткування – Коен

Президент США Дональд Трамп особисто вказав своєму юристові, щоб український магнат Віктор Пінчук переказав 150 000 доларів до благодійної організації Трампа замість того, щоб оформити виплату належним чином – як плату за виступ. Про це екс-юрист Трампа Майкл Коен заявив під час слухань комітету з нагляду і реформ Палати представників Конгресу США, який є головним слідчим комітетом цієї палати, 27 лютого.

Коен повідомив про виплату, відповідаючи на питання про можливе ухилення від оподаткування з боку нинішнього президента США.

«Я отримав вказівку від Трампа, щоб контракт було укладено на ім’я Фундації Дональда Трампа, а не власне Дональда Трампа за надані послуги», – заявив Коен.

Оплату було проведено за 15-хвилинний виступ Дональда Трампа на економічній конференції 2015 року. Виступ відбувся через інтернет-зв’язок.

Під час слухань Коен виступив із різкою критикою президента США Дональда Трампа.

Дональд Трамп загалом назвав свідчення Коена «ганебними», а слухання в Конгресі «несправжніми слуханнями». Виступаючи перед пресою в Ханої, Трамп також розкритикував Конгрес за проведення слухань під час його важливого саміту з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. «Проведення цього під час такого надзвичайно важливого саміту було дещо неймовірним», – заявив Трамп.

Республіканці звинуватили Коена у брехні.

Діяльність Фундації Дональда Трампа стала предметом ретельного дослідження, коли Трамп обійняв посаду президента США.

Після того, як прокурор Нью-Йорка подала до суду на Фундацію, організація погодилась припинити свою діяльність і передати активи під нагляд суду. Прокурор Барбара Андервуд звинуватила в фундацію в тому, що та «була не більше ніж чековою книжкою для бізнесу і політичних інтересів Трампа», повідомляє видання The New York Times.

У квітні минулого року американські ЗМІ повідомили, що спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідує ймовірне втручання Росії в американські вибори, зацікавився виплатою 150 тисяч доларів у фонд Трампа з боку Пінчука.

За даними The New York Times, пожертва українського бізнесмена-магната Віктора Пінчука до фонду Дональда Трампа стала найбільшою отриманою фондом у 2015 році від будь-кого, крім самого тодішнього кандидата в президенти США.

«Слідчі зажадали від компанії Trump Organization масив документів про бізнес із іноземними громадянами. Отож компанія передала документи про пожертвування в розмірі 150 тисяч доларів, яке український мільярдер Віктор Пінчук зробив у вересні 2015 року фондові Дональда Трампа в обмін на 20-хвилинний виступ Трампа через відеозв’язок на конференції в Києві», – пишуть Майкл Шмідт і Меґґі Габерман у статті в газеті NYT.

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