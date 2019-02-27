Сини Трампа: екс-юрист Коен прагнув працювати в Білому домі

Сини президента США Дональд Трамп-молодший і Ерік Трамп заперечують твердження колишнього юриста Майкла Коена, що він ніколи не хотів працювати в Білому домі.

«Майкл лобіював кожного, щоб бути «начальником штабу». Це був найбільший жарт у кампанії і навколо офісу», – написав Ерік Трамп у Twitter.

Дональд Трамп-молодший оприлюднив подібну заяву: «Майкл Коен просив про роботу в Білому домі, і всі це знають».

На слуханнях у Палаті представників 27 лютого колишній правник Трампа Майкл Коен заявив, що жодного дня не працював у Білому домі і не прагнув цієї роботи.

Сини Трампа не коментували деяких інших тверджень Коена. Колишній адвокат також звинуватив президента США Дональда Трампа в расизмі, веденні переговорів з приводу проекту нерухомості в Москві під час президентської кампанії, попри заяви, що він не має бізнес-інтересів у Росії. Продемонструвавши чеки, Майкл Коен вказав, що отримав від президента вже в 2017 році наказ перерахувати гроші жінкам в обмін на мовчання про ймовірні інтимні зв’язки з Трампом.

За словами колишнього правника, Дональд Трамп заздалегідь знав про витік електронного листування, який зашкодить його суперниці на виборах Гілларі Клінтон.

У листопаді 2018 року Коен визнав себе винним у тому, що здійснював фінансові злочини в інтересах Дональда Трампа, щоб забезпечити його перемогу на президентських виборах, включаючи ухилення від сплати податків і надання неправдивої інформації фінансовим структурам. Також Коен визнав у суді, що брехав під присягою Конгресу про угоди Трампа в Росії.

Трамп раніше неодноразово називав Коена людиною, яка не заслуговує на довіру.