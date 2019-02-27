Майкл Коен звинуватив Трампа в расизмі

Колишній адвокат Майкл Коен, який упродовж близько 10 років працював на президента США Дональда Трампа, звинуватив свого екс-керівника в расизмі. Таку заяву він зробив у Палаті представників 27 лютого.

«Одного разу він запитав мене, чи можу я назвати країну, якою керує чорношкіра особа, яка б не була «дірою» (англійською мовою в тексті свідчень фігурує нецензурне слово, частково приховане крапками – ред.). Саме тоді Барак Обама був президентом Сполучених Штатів», – засвідчив Коен під присягою.

«Коли одного разу ми (з Трампом – ред.) проїжджали повз проблемний квартал у Чикаго, він прокоментував, що так можуть жити тільки чорношкірі люди. І він сказав мені, що чорношкірі ніколи не голосували за нього, тому що вони були занадто нерозумні», – додав колишній адвокат.

Коен також сказав, що Трамп проводив переговори з приводу проекту нерухомості в Москві під час президентської кампанії, попри заяви, що він не має бізнес-інтересів у Росії. Продемонструвавши чеки, Майкл Коен вказав, що отримав від президента вже в 2017 році наказ перерахувати гроші жінкам в обмін на мовчання про ймовірні інтимні зв’язки з Трампом.

За словами колишнього правника, Дональд Трамп заздалегідь знав про витік електронного листування, який зашкодить його суперниці на виборах Гілларі Клінтон.

У листопаді 2018 року Коен визнав себе винним у тому, що здійснював фінансові злочини в інтересах Дональда Трампа, щоб забезпечити його перемогу на президентських виборах, включаючи ухилення від сплати податків і надання неправдивої інформації фінансовим структурам. Також Коен визнав у суді, що брехав під присягою Конгресу про угоди Трампа в Росії.

Трамп раніше неодноразово називав Коена людиною, яка не заслуговує на довіру.