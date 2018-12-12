Екс-юриста Трампа засудили до 3 років в’язниці

Колишнього адвоката президента США Дональда Трампа засудили до трьох років в’язниці. Майкла Коена визнали винним в ухиленні від сплати податків, порушенні закону про фінансування виборчої кампанії і наданні неправдивої інформації Конгресу. Рішення ухвалив федеральний суддя Манхеттена.

За версією слідства, Коен брав участь у таємній передачі 130 тисяч доларів двом жінкам, які взяли гроші в обмін на мовчання про ймовірні любовні зв’язки з Трампом. По-друге, за даними слідства, він збрехав Конгресу про будівельні плани президента США в Москві.

Коен визнав себе винним у тому, що здійснював фінансові злочини в інтересах Дональда Трампа, щоб забезпечити його перемогу на президентських виборах, включаючи ухилення від сплати податків і надання неправдивої інформації фінансовим структурам. Також Коен визнав у суді, що брехав під присягою Конгресу про угоди Трампа в Росії.

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Експерти вважають, що ці визнання були частиною угоди зі слідством, яку Коен уклав з командою спецпрокурора Роберта Мюллера, щоб той не розслідував інші його можливі злочини.

Сам Трамп при цьому неодноразово заперечував наявність змови з Москвою, називаючи розслідування Мюллера щодо нього, Коена та інших членів його команди «полюванням на відьом». Росія також заперечує будь-яке втручання у вибори в США.