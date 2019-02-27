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27 Лютий 2019, Київ 14:59
Новини | Міжнародні

Трамп про свого екс-адвоката: він бреше, щоб зменшити собі термін ув’язнення

Трамп раніше неодноразово називав Коена людиною, яка не заслуговує на довіру

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Президент США Дональд Трамп розкритикував намір свого колишнього адвоката Майкла Коена виступити зі звинуваченнями на його адресу в Конгресі.

«Він робив погані речі безвідносно до Трампа. Він бреше, щоб зменшити собі термін ув’язнення», – написав Трамп у Twitter.

Раніше західні ЗМІ, цитуючи текст свідчень Коена, повідомили, що колишній адвокат президента США на свідченнях у комітеті в Палаті представників планує заявити, що Дональд Трамп заздалегідь знав про витік електронного листування, який зашкодить його суперниці на виборах Гілларі Клінтон.

У витягах зі свідчень, які Коен має виголосити на засіданні комітету в Палаті представників, також вказано, що екс-адвокат вважає Трампа «расистом», «аферистом» і «шахраєм». Він також обіцяє надати документи на підтвердження своїх слів.

У січні колишній адвокат президента США Майкл Коен визнав, що платив за фальсифікацію онлайн-опитувань на користь Дональда Трампа в 2014 і 2015 роках.

У грудні 2018 року Коена засудили до трьох років в’язниці. Його визнали винним в ухиленні від сплати податків, порушенні закону про фінансування виборчої кампанії і наданні неправдивої інформації Конгресу.

Трамп раніше неодноразово називав Коена людиною, яка не заслуговує на довіру.

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