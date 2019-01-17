Екс-адвокат Трампа визнав, що платив за фальсифікацію опитувань на його користь

Колишній адвокат президента США Майкл Коен визнав, що платив за фальсифікацію онлайн-опитувань на користь Дональда Трампа в 2014 і 2015 роках.

Коен написав про це в Twitter у відповідь на публікацію The Wall Street Journal, яка повідомила, що адвокат заплатив щонайменше 12 тисяч доларів програмістові за фальсифікацію онлайн-опитувань.

Газета пише про два опитування. Перше – про бізнес-лідерів – проводилося в 2014 році. Друге – про кандидатів у президенти від Республіканської партії – в 2015-му. В обох випадках Трамп не став лідером громадської думки.

Видання уточнює, що Коен спочатку обіцяв заплатити програмісту 50 тисяч доларів.

Коментуючи повідомлення The Wall Street Journal, колишній адвокат президента написав у Twitter, що діяв за вказівкою Трампа і висловив жаль через свою відданість людині, яка, за його словами, не заслуговувала довіри.

Дональд Трамп інформацію The Wall Street Journal поки що не коментував.

У грудні 2018 року колишнього адвоката президента США Дональда Трампа засудили до трьох років в’язниці. Майкла Коена визнали винним в ухиленні від сплати податків, порушенні закону про фінансування виборчої кампанії і наданні неправдивої інформації Конгресу.

За версією слідства, Коен брав участь у таємній передачі 130 тисяч доларів двом жінкам, які взяли гроші в обмін на мовчання про ймовірні любовні зв’язки з Трампом. По-друге, за даними слідства, він збрехав Конгресу про будівельні плани президента США в Москві.

Коен визнав себе винним у тому, що здійснював фінансові злочини в інтересах Дональда Трампа, щоб забезпечити його перемогу на президентських виборах, включаючи ухилення від сплати податків і надання неправдивої інформації фінансовим структурам. Також Коен визнав у суді, що брехав під присягою Конгресу про угоди Трампа в Росії.

Трамп раніше неодноразово називав Коена людиною, яка не заслуговує на довіру.