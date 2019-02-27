Екс-адвокат під час виступу в Конгресі планує звинуватити Трампа і назвати його «шахраєм»

Колишній адвокат президента США Майкл Коен під час свідчень у Конгресі планує заявити, що Дональд Трамп заздалегідь знав про витік електронного листування, який зашкодить його суперниці на виборах Гілларі Клінтон, пишуть західні ЗМІ, цитуючи текст свідчень Коена.

Колишній адвокат також планує сказати комітетові, що Трамп проводив переговори з приводу проекту нерухомості в Москві під час президентської кампанії, попри заяви, що він не має бізнес-інтересів у Росії.

У витягах зі свідчень, які Коен має виголосити на засіданні комітету в Палаті представників, також вказано, що екс-адвокат вважає Трампа «расистом», «аферистом» і «шахраєм». Він також обіцяє надати документи на підтвердження своїх слів.

У січні колишній адвокат президента США Майкл Коен визнав, що платив за фальсифікацію онлайн-опитувань на користь Дональда Трампа в 2014 і 2015 роках.

У грудні 2018 року Коена засудили до трьох років в’язниці. Його визнали винним в ухиленні від сплати податків, порушенні закону про фінансування виборчої кампанії і наданні неправдивої інформації Конгресу.

За версією слідства, Коен брав участь у таємній передачі 130 тисяч доларів двом жінкам, які взяли гроші в обмін на мовчання про ймовірні любовні зв’язки з Трампом. По-друге, за даними слідства, він збрехав Конгресу про будівельні плани президента США в Москві.

Коен визнав себе винним у тому, що здійснював фінансові злочини в інтересах Дональда Трампа, щоб забезпечити його перемогу на президентських виборах, включаючи ухилення від сплати податків і надання неправдивої інформації фінансовим структурам. Також Коен визнав у суді, що брехав під присягою Конгресу про угоди Трампа в Росії.

Трамп раніше неодноразово називав Коена людиною, яка не заслуговує на довіру.