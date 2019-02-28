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28 Лютий 2019, Київ 13:34
Новини | Міжнародні

Трамп заявив, що Коен «багато брехав», але не збрехав про відсутність змови з Росією

Экс-адвокат Трампа Майкл Коен

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Президент США Дональд Трамп заявив, що його колишній юрист Майкл Коен «багато брехав» на слуханнях в Конгресі напередодні, проте не збрехав стверджуючи, що йому невідомо про змову Трампа з Росією щодо втручання в президентські вибори.

Трамп відповів на питання про Коена на прес-конференції в Ханої після саміту з лідером КНДР Кім Чен Ином, який завершився без будь-якої угоди.

Президент звинуватив демократів у Конгресі в організації слухань за участю Коена під час важливого саміту.

Трамп раніше неодноразово називав Коена людиною, яка не заслуговує на довіру
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У листопаді 2018 року Коен визнав себе винним у тому, що здійснював фінансові злочини в інтересах Дональда Трампа, щоб забезпечити його перемогу на президентських виборах, включаючи ухилення від сплати податків і надання неправдивої інформації фінансовим структурам. Також Коен визнав у суді, що брехав під присягою Конгресу про угоди Трампа в Росії.

Трамп раніше неодноразово називав Коена людиною, яка не заслуговує на довіру.

У Палаті представників 27 лютого Коен звинуватив звинуватив Трампа в расизмі.

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