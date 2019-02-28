Коен: Трамп хотів, щоб я брехав

Колишній юрист Трампа Майкл Коен виступив із різкою критикою президента США Дональда Трампа у своїх публічних свідченнях перед комітетом із нагляду і реформ Палати представників Конгресу США, що є в цій палаті головним слідчим комітетом.

Слухання привернули значну увагу у США, адже раніше Коен, якого у грудні було засуджено до трьох років ув’язнення, визнав свою провину в наданні неправдивих свідчень Конгресові щодо проекту будівництва офісного центру компанії Трампа в Москві і порушенні правил фінансування політичних кампаній.

«Трамп прямо не говорив мені брехати у Конгресі. Він так не працює, – заявив Коен у своїх свідченнях. – Коли ми говорили під час виборчої кампанії, у той самий час, коли я активно проводив переговори в Росії від його імені, він міг дивитися мені в очі і стверджувати, що в нас у Росії немає ніяких справ, а потім вийти і брехати американському народу, кажучи те саме. По-своєму, він говорив мені брехати».

«Я шкодую про той день, коли сказав «так» панові Трампу, – сказав Коен під час слухань. – Я шкодую про допомогу й підтримку, яку я йому надавав. Мені соромно за свої власні вчинки, і я публічно взяв на себе відповідальність за них, визнавши провину в суді Південного округу Нью-Йорка. Мені соромно за свою слабкість і недоречну лояльність – те, що я зробив для пана Трампа, прагнучи захистити і підтримати його. Мені соромно, що я вирішив брати участь у приховуванні незаконних дій пана Трампа, а не слухати власне сумління. Мені соромно, тому що я знаю, ким пан Трамп є насправді. Він расист. Він аферист. Він шахрай».

За лічені години до виступу Коена в Конгресі президент Трамп заявив, що Коен обманює, щоб скоротити свій строк покарання.

«Майкл Коен був одним із багатьох юристів, які мене представляли (на жаль). У нього також були й інші клієнти. Верховний суд штату щойно позбавив його прав вести юридичну практику за брехню і шахрайство. Він коїв погані речі, не пов’язані з Трампом. Він бреше, щоб скоротити собі термін ув’язнення…», – зокрема, написав Трамп у твітері.

Низка інших представників Республіканської партії також звинуватили Коена у брехні.

У своїх свідченнях Коен також заявив, що Трамп заздалегідь знав про плани сайту WikiLeaks опублікувати електронне листування, отримане через хакерський злам Демократичного національного комітету.

Заява Коена, що Трамп заздалегідь знав про витік інформації WikiLeaks, можливо, є найважливішим звинуваченням Коена проти Трампа, адже воно пов’язане з тематикою розслідування можливих зв’язків кампанії Трампа з Росією

«Пан Трамп включив пана Стоуна на гучному телефонному зв’язку. Пан Стоун сказав панові Трампу, що він щойно спілкувався телефоном з (засновником WikiLeaks) Джуліаном Ассанжем і що пан Ассанж сказав панові Стоуну, що через пару днів буде масштабний злив інформації електронного листування, яке зашкодить кампанії Гілларі Клінтон. Пан Трамп відповів, сказавши щось на кшталт «було б чудово», - сказав Коен у своєму вступному слові.

Це, можливо, найважливіше звинувачення Коена проти Трампа, адже воно пов’язане з тематикою розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, що стосується зв’язків передвиборчої кампанії Трампа з Росією, написав щоденник The Washington Post напередодні слухань.

Мюллер уже заявляв, що хакерський напад було проведено російськими військовими перед тим, як WikiLeaks оприлюднив ці листи.

Медіакомпанія CNN, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що президент Трамп письмово підтверджував, відповідаючи на питання спецпрокурора Мюллера, що його радник Роджер Стоун не говорив йому про WikiLeaks або про зустріч в офісному центрі Трампа 2016 року між його сином, посадовцями передвиборчої кампанії і російською юристкою, яка обіцяла надати компрометуючу інформацію стосовно Гілларі Клінтон.​