США відключили російську «фабрику тролів» від інтернету – The Washington Post

Спецслужби США заблокували доступ до інтернету російському «Агентству інтернет-досліджень», відомому як «фабрика тролів», повідомляє газета The Washington Post з посиланням на джерела. Агентство пов’язують із бізнесменом Євгеном Пригожиним. ЗМІ стверджують, що Пригожин входить до найближчого оточення президента Росії.

За даними The Washington Post, відключення від інтернету «фабрики тролів» сталося 6 листопада 2018 року, в день проведення в США проміжних виборів до Конгресу. За даними джерел, операція була організована для захисту Сполучених Штатів від можливого втручання Росії в американські вибори. Журналісти назвали дії США першою кібератакою проти Росії.

Офіційних підтверджень цієї інформації поки немає.

Одне з джерел The Washington Post засумнівалося в тому, що кібератака здатна вплинути на «фабрику тролів» у довгостроковій перспективі. Він висловив думку, що російська сторона у відповідь лише підвищить витрати на діяльність структури і що повністю захистити США від її впливу неможливо.

Наприкінці 2018 року повідомлялося про атаку кіберкомандування збройних сил США. Тоді співробітникам «фабрики тролів» і іншим російським хакерам були розіслані листи, що попереджають про наслідки їхньої діяльності.

Раніше американська преса повідомляла, що «фабрика тролів» намагалася вплинути на проміжні вибори у США. Однак, за даними ЗМІ, ефект від проведеної кампанії був набагато меншим порівняно з 2016 роком.

У США триває розслідування ймовірного втручання Росії в президентські вибори в США. На початку серпня 2017 року спецпрокурор США Роберт Мюллер скликав велику колегію присяжних для розслідування «російського сліду» у виборах у 2016 році. Мюллер з’ясовує, чи була змова штабу Трампа з Кремлем з метою підірвати позиції суперника Трампа від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Москва свою причетність до виборів в інших державах відкидає.