Майкл Коен позивається до організації Трампа

Екс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коен подав судовий позов проти будівельної фірми президента США The Trump Organization, повідомляє агентство Reuters.

Коен вимагає від фірми оплатити юридичні послуги на суму близько двох мільйонів доларів.

У судовому позові стверджується, що компанія Трампа перестала сплачувати юридичні витрати Коена після того, як той пішов на угоду з комісією спецпрокурора США Роберта Мюллера. Він керує розслідуванням справи про ймовірне втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році.

27 лютого Коен, виступаючи перед Конгресом, назвав Трампа «шахраєм» і «расистом» і заявив, що президент США під час передвиборної кампанії вів переговори з Москвою про будівництво хмарочоса. Трамп у відповідь звинуватив Коена у брехні.

У грудні Коена засудили до трьох років тюремного ув’язнення за брехню під присягою, порушення правил фінансування виборчих кампаній і ухилення від сплати податків. Він почне відбувати покарання в травні.

У США ведеться розслідування ймовірного втручання Росії в президентські вибори в США. Спецпрокурор США Роберт Мюллер з’ясовує, чи мала місце змова штабу Трампа з Кремлем з метою підірвати позиції суперника Трампа від Демократичної партії Хілларі Клінтон. Москва інформацію про втручання у вибори в іноземних державах відкидає.