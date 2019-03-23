Спецпрокурор США Мюллер завершив розслідування щодо можливого втручання Росії в американські вибори

У США спеціальний прокурор Роберт Мюллер повідомив про завершення розслідування щодо можливого втручання Росії у американські вибори.

Розслідування тривало 2 роки і тепер звіт про нього Мюллер передав голові Департаменту юстиції США, генеральному прокурору Вільяму Барру.

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Завершення розслідування та передачу звіту до Мін'юсту уже привітали у Білому домі.

Що саме міститься у звіті і чи знайшло слідство підтвердження озвучених звинувачень проти виборчого штабу Дональда Трампа у змові із Кремлем з метою підірвати позиції суперника Трампа на виборах від Демократичної партії Гілларі Клінтон – поки невідомо.

Сама доповідь, як повідомляється, повинна містити зауваження слідства щодо про притягнення фігурантів до відповідальності, або ж причини за якими переслідування за законом не потрібне.

Що буде далі?

Згідного із законом, який регулює роботу спецпрокурора Мюллера, він зобов'язаний провести ретельне розслідування, а звіт про нього передати до Міністерства юстиції США. Мюллер це зробив і тепер вже Барр має ухвалити рішення у який спосіб документ буде оприлюднений.

Міністр юстиції США Барр у своєму листі до Конгресу підтвердив, що розглядає доповідь і очікує, що зможе поінформувати про головні висновки спеціального прокурора вже найближчим часом.

Вільям Барр, ще під час слухань в юридичному комітеті Сенату щодо затвердження його кандидатури на посаду Генерального прокурора і очільника Мін'юсту, відповідаючи на запитання, сказав, що у разі свого затвердження зробить все можливе, щоб громадськість і конгресмени дізналися якомога більше про результати розслідування. Проте, водночас, він припустив, що залежно від результатів слідства, звіт про нього може бути і не розголошений повністю.

Тож можуть бути різні варіанти того, як саме вчинить Вільям Барр із звітом про розслідування: ухвалить рішення про передачу Конгресу США повного тексту документа, або ж тільки його частини, або ж Мін'юст може передати лише власний підсумок доповіді.

Напередодні президент США Дональд Трамп закликав опублікувати доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера. А 14 березня Палата представників Конгресу США одноголосно проголосувала за резолюцію про публікацію доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера після закінчення розслідування ймовірного втручання Росії у вибори в США. І І І хоча резолюція має рекомендаційний характер, все ж, вона може мати вплив на рішення генпрокурора Барра.

Вагомим фактором також є великий резонанс навколо цього розслідування.

Коли і чому розпочалося розслідування?

Приводом для початку розслідування стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, результатом якої стало потрапляння у відкритий доступ тисяч листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США встановила причетність до цього два угруповань російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.



Далі до уваги взяли досьє Дональда Трампа, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та також встановлення численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.



Тож розпочалося розлідування з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Дональда Трампа президентом США.

Сам Трамп відкидає будь-які протизаконні дії та змову з Росією, а слідство Мюллера назвав «полюванням на відьом».

Офіційний Кремль теж заперечує будь-яке своє втручання в американські вибори.