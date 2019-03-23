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23 Березень 2019, Київ 16:02
Політика

Спецпрокурор США Мюллер завершив розслідування щодо можливого втручання Росії в американські вибори

Роберт Мюллер, колишній директор ФБР, спеціальний прокурор США

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У США спеціальний прокурор Роберт Мюллер повідомив про завершення розслідування щодо можливого втручання Росії у американські вибори.

Розслідування тривало 2 роки і тепер звіт про нього Мюллер передав голові Департаменту юстиції США, генеральному прокурору Вільяму Барру.

Міністр юстиції США Вільям Барр, який має тепер оприлюднити звіт про розслідування спецпрокурора Мюллера
Міністр юстиції США Вільям Барр, який має тепер оприлюднити звіт про розслідування спецпрокурора Мюллера

Завершення розслідування та передачу звіту до Мін'юсту уже привітали у Білому домі.

Що саме міститься у звіті і чи знайшло слідство підтвердження озвучених звинувачень проти виборчого штабу Дональда Трампа у змові із Кремлем з метою підірвати позиції суперника Трампа на виборах від Демократичної партії Гілларі Клінтон – поки невідомо.

Сама доповідь, як повідомляється, повинна містити зауваження слідства щодо про притягнення фігурантів до відповідальності, або ж причини за якими переслідування за законом не потрібне.

Що буде далі?

Згідного із законом, який регулює роботу спецпрокурора Мюллера, він зобов'язаний провести ретельне розслідування, а звіт про нього передати до Міністерства юстиції США. Мюллер це зробив і тепер вже Барр має ухвалити рішення у який спосіб документ буде оприлюднений.

Міністр юстиції США Барр у своєму листі до Конгресу підтвердив, що розглядає доповідь і очікує, що зможе поінформувати про головні висновки спеціального прокурора вже найближчим часом.

Вільям Барр, ще під час слухань в юридичному комітеті Сенату щодо затвердження його кандидатури на посаду Генерального прокурора і очільника Мін'юсту, відповідаючи на запитання, сказав, що у разі свого затвердження зробить все можливе, щоб громадськість і конгресмени дізналися якомога більше про результати розслідування. Проте, водночас, він припустив, що залежно від результатів слідства, звіт про нього може бути і не розголошений повністю.

Тож можуть бути різні варіанти того, як саме вчинить Вільям Барр із звітом про розслідування: ухвалить рішення про передачу Конгресу США повного тексту документа, або ж тільки його частини, або ж Мін'юст може передати лише власний підсумок доповіді.

Напередодні президент США Дональд Трамп закликав опублікувати доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера. А 14 березня Палата представників Конгресу США одноголосно проголосувала за резолюцію про публікацію доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера після закінчення розслідування ймовірного втручання Росії у вибори в США. І І І хоча резолюція має рекомендаційний характер, все ж, вона може мати вплив на рішення генпрокурора Барра.

Вагомим фактором також є великий резонанс навколо цього розслідування.

Коли і чому розпочалося розслідування?

Приводом для початку розслідування стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, результатом якої стало потрапляння у відкритий доступ тисяч листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США встановила причетність до цього два угруповань російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.

Далі до уваги взяли досьє Дональда Трампа, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та також встановлення численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.

Тож розпочалося розлідування з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Дональда Трампа президентом США.

Сам Трамп відкидає будь-які протизаконні дії та змову з Росією, а слідство Мюллера назвав «полюванням на відьом».

Офіційний Кремль теж заперечує будь-яке своє втручання в американські вибори.

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