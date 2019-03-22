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22 Березень 2019, Київ 08:07
Новини | Міжнародні

Білий дім відмовив конгресменам в інформації про зустріч Трампа з Путіним

Очільники трьох комітетів – представники демократів на початку місяця звернулися до Білого дому з проханням надати деталі переговорів Трампа і Путіна – особистих і телефонних

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Білий дім відхилив прохання трьох комітетів Конгресу, які направляли запит на інформацію про приватні розмови між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним у Гельсінкі минулого літа.

Радник Білого дому Пет Сіполлоне надіслав листа головам трьох комітетів Палати представників 21 березня.

Президент «повинен бути вільний брати участь у дискусіях з іноземними лідерами, не побоюючись, що ці повідомлення будуть розкриті», – сказав радник.

Очільники трьох комітетів – представники демократів на початку місяця звернулися до Білого дому з проханням надати деталі переговорів Трампа і Путіна – особистих і телефонних.

Вони також просили про розмову з перекладачем, присутнім на зустрічі.

Після того, як демократи здобули більшість у Палаті представників на виборах у листопаді, вони стали більш наполегливими у розслідуванні щодо Білого дому Трампа.

На липневій зустрічі в Гельсінкі Трамп викликав обурення багатьох представників Конгресу – і республіканців, і демократів, коли він заперечив висновки розвідувального співтовариства США про втручання Росії в американські політичні справи.

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