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05 Березень 2019, Київ 08:36
Новини | Міжнародні

Конгресмени вимагають документи про контакти Трампа і Путіна

«Згідно з повідомленнями ЗМІ, президент Трамп неодноразово намагався приховати деталі свого спілкування з президентом Путіним», – заявляють голови трьох комітетів Палати представників США – з питань розвідки, закордонних справ і нагляду

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Троє впливових членів Демократичної партії США – голови комітетів у Палаті представників – направили запит до Білого Дому і Держдепартаменту з проханням надати докладну інформацію про зустрічі президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна.

«Згідно з повідомленнями ЗМІ, президент Трамп неодноразово намагався приховати деталі свого спілкування з президентом Путіним від інших посадових осіб адміністрації, Конгресу й американського народу», – заявляють голови трьох комітетів Палати представників США – з питань розвідки, закордонних справ і нагляду.

Минулого року під час першого офіційного двостороннього саміту з президентом Росії Трамп провів двогодинне спілкування з Путіним без головних помічників. Тоді в кімнаті переговорів з американського боку була лише перекладачка від Державного департаменту. Це викликало підозри і критику опонентів Трампа.

«Ганебно» чи «вищий клас»: ЗМІ взялися за саміт «Трамп – Путін»
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«Ганебно» чи «вищий клас»: ЗМІ взялися за саміт «Трамп – Путін»

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Водночас юридичний комітет Палати представників США (Нижньої палати Конгресу) напередодні подав запит на доступ до документів від 81 фізичної особи та компанії в рамках нового розслідування ймовірного перешкоджання правосуддю та інших зловживань з боку президента США Дональда Трампа та його соратників.

Голова комітету Джерольд Надлер повідомив 4 березня, що «обов’язком» Конгресу є «забезпечити перевірку зловживань владою» з боку Білого дому.

У Білому домі підтвердили, що отримали листа від комітету, очолюваного демократом.

«Офіс юриста і відповідні посадові особи Білого дому розглянуть його і дадуть відповідь у визначений час», – повідомила речниця Сара Сандерс.

Сам президент Дональд Трамп, заявив що Конгрес вже два роки займається «наругою» над ним, а він (Трамп – ред.) «невинна людина, яку переслідують погані корумповані люди».

Очікується, що упродовж декількох тижнів будуть оголошені висновки спецпрокурора Роберта Мюллера у розслідуванні можливого втручання Росії у вибори в США і ймовірної змови між виборчою кампанією Трампа і російськими посадовцями. Дональд Трамп відкидає будь-які звинувачення на свою адресу, Кремль також заперечує втручання у вибори в США.

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