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04 Березень 2019, Київ 23:33
Новини | Міжнародні

У Конгресі заявили про нове розслідування проти президента США

Президент США Дональд Трамп

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Юридичний комітет Палати представників США (Нижньої палати Конгресу) подав запит на доступ до документів від 81 фізичної особи та компанії в рамках нового розслідування ймовірного перешкоджання правосуддю та інших зловживань з боку президента США Дональда Трампа та його соратників.

Голова комітету Джерольд Надлер повідомив 4 березня, що «обов’язком» Конгресу є «забезпечити перевірку зловживань владою» з боку Білого дому.

У Білому домі підтвердили, що отримали листа від комітету, очолюваного демократом.

«Офіс юриста і відповідні посадові особи Білого дому розглянуть його і дадуть відповідь у визначений час», – повідомила речниця Сара Сандерс.

Сам президент Дональд Трамп, заявив що Конгрес вже два роки займається «наругою» над ним, а він (Трамп – ред.) «невинна людина, яку переслідують погані корумповані люди».

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер
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Очікується, що упродовж декількох тижнів будуть оголошені висновки спецпрокурора Роберта Мюллера у розслідуванні можливого втручання Росії у вибори в США і ймовірної змови між виборчою кампанією Трампа і російськими посадовцями. Дональд Трамп відкидає будь-які звинувачення на свою адресу, Кремль також заперечує втручання у вибори в США.

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