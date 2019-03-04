У Конгресі заявили про нове розслідування проти президента США

Юридичний комітет Палати представників США (Нижньої палати Конгресу) подав запит на доступ до документів від 81 фізичної особи та компанії в рамках нового розслідування ймовірного перешкоджання правосуддю та інших зловживань з боку президента США Дональда Трампа та його соратників.

Голова комітету Джерольд Надлер повідомив 4 березня, що «обов’язком» Конгресу є «забезпечити перевірку зловживань владою» з боку Білого дому.

У Білому домі підтвердили, що отримали листа від комітету, очолюваного демократом.

«Офіс юриста і відповідні посадові особи Білого дому розглянуть його і дадуть відповідь у визначений час», – повідомила речниця Сара Сандерс.

Сам президент Дональд Трамп, заявив що Конгрес вже два роки займається «наругою» над ним, а він (Трамп – ред.) «невинна людина, яку переслідують погані корумповані люди».

Очікується, що упродовж декількох тижнів будуть оголошені висновки спецпрокурора Роберта Мюллера у розслідуванні можливого втручання Росії у вибори в США і ймовірної змови між виборчою кампанією Трампа і російськими посадовцями. Дональд Трамп відкидає будь-які звинувачення на свою адресу, Кремль також заперечує втручання у вибори в США.