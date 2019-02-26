США: адвокати просять суддю бути поблажливим до Манафорта

Адвокати колишнього очільника президентської кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта закликали федерального суддю засудити їх клієнта не більше ніж до 10 років в’язниці в покарання за фінансові та податкові злочини, пов’язані з його роботою в якості політичного консультанта в Україні.

У зверненні до федерального судді, який повинен оголосити вирок Манафорту 13 березня, адвокати пишуть про те, що злочини не стосуються зв’язків виборчого штабу Дональда Трампа з Росією. Саме пошуком таких потенційних зв’язків займається спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який пред’являв звинувачення Полу Манафорту.

«Його справа – це справа не про вбивство, наркокартелі, організовану злочинність, фінансові піраміди. Пол Манафорт заробив значні доходи, працюючи політичним консультантом в Україні, він не повідомив державі про ці суми і спробував приховати свої акції від влади. Він взяв на себе повну відповідальність, визнавши свою провину», – мовиться в документі захисту.

Адвокати Манафорта, підкреслюють, що в минулому обвинувачених у злочинах, пов’язаних з роботою в якості незареєстрованого агента іноземної держави або в порушенні законів про приховування доходів за кордоном, як правило, не засуджувалися до тривалих термінів ув’язнення. В даному випадку Пол Манафорт компенсував збитки, погодившись виплатити багатомільйонні штрафи.

У березні суд у штаті Вірджинія має оголосити вирок у справі проти 69-річного екс-керівника кампанії Трампа, за якою його визнали винним у восьми пунктах фінансових злочинів. Також має бути оголошений вирок у Вашингтоні за суміжною справою про його діяльність у США як незареєстрованого іноземного агента і відмивання грошей.

Манафортові загрожує до 25 років ув’язнення.