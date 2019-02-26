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26 Лютий 2019, Київ 08:48
Новини | Міжнародні

США: адвокати просять суддю бути поблажливим до Манафорта

Манафорту загрожує до 25 років ув’язнення

Адвокати колишнього очільника президентської кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта закликали федерального суддю засудити їх клієнта не більше ніж до 10 років в’язниці в покарання за фінансові та податкові злочини, пов’язані з його роботою в якості політичного консультанта в Україні.

У зверненні до федерального судді, який повинен оголосити вирок Манафорту 13 березня, адвокати пишуть про те, що злочини не стосуються зв’язків виборчого штабу Дональда Трампа з Росією. Саме пошуком таких потенційних зв’язків займається спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який пред’являв звинувачення Полу Манафорту.

«Його справа – це справа не про вбивство, наркокартелі, організовану злочинність, фінансові піраміди. Пол Манафорт заробив значні доходи, працюючи політичним консультантом в Україні, він не повідомив державі про ці суми і спробував приховати свої акції від влади. Він взяв на себе повну відповідальність, визнавши свою провину», – мовиться в документі захисту.

Матеріали справи Манафорта вже використовують у політичній боротьбі в Україні – Мустафін
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Матеріали справи Манафорта вже використовують у політичній боротьбі в Україні – Мустафін

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Адвокати Манафорта, підкреслюють, що в минулому обвинувачених у злочинах, пов’язаних з роботою в якості незареєстрованого агента іноземної держави або в порушенні законів про приховування доходів за кордоном, як правило, не засуджувалися до тривалих термінів ув’язнення. В даному випадку Пол Манафорт компенсував збитки, погодившись виплатити багатомільйонні штрафи.

У березні суд у штаті Вірджинія має оголосити вирок у справі проти 69-річного екс-керівника кампанії Трампа, за якою його визнали винним у восьми пунктах фінансових злочинів. Також має бути оголошений вирок у Вашингтоні за суміжною справою про його діяльність у США як незареєстрованого іноземного агента і відмивання грошей.

Манафортові загрожує до 25 років ув’язнення.

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