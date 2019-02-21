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22 Лютий 2019, Київ 00:15
Новини | Міжнародні

США: вирок Манафорту оголосять 8 березня

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який розслідує російське втручання в президентські вибори США 2016 року, нещодавно заявив, що Манафорт (на фото) заслуговує тривалого терміну ув’язнення за вчинені ним фінансові злочини

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Суд в американському штаті Вірджинія винесе вирок колишньому керівнику передвиборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту за звинуваченням у банківському і податковому шахрайстві 8 березня. Відповідне оголошення суд зробив 21 лютого.

У серпні минулого року суд присяжних визнав Пола Манафорта винним за вісьмома пунктами звинувачення, серед яких банківське і податкове шахрайство, пов’язане з грошима, заробленими за послуги, надані ним українським політикам.

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який розслідує російське втручання в президентські вибори США 2016 року, нещодавно заявив, що Манафорт заслуговує тривалого терміну ув’язнення за вчинені ним фінансові злочини.

Впливовість та шалені гроші. «Тіньовий уряд» Манафорта в Україні (відео)
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Мюллер стверджує, що Манафорт порушив умови угоди зі слідством, яка повинна була забезпечити йому більш м’яке покарання і повинен провести в ув’язненні від 19,6 до 24,6 років.

Полу Манафорту також, ймовірно, доведеться виплатити федеральній владі близько 55 мільйонів доларів штрафу.

Читайте також: Суддя: Манафорт свідомо брехав слідчим у справі про російське втручання

Екс-голова кампанії Трампа також має бути засуджений у справі про діяльність в США як незареєстрований іноземний агент і відмивання грошей.

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