США: вирок Манафорту оголосять 8 березня

Суд в американському штаті Вірджинія винесе вирок колишньому керівнику передвиборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту за звинуваченням у банківському і податковому шахрайстві 8 березня. Відповідне оголошення суд зробив 21 лютого.

У серпні минулого року суд присяжних визнав Пола Манафорта винним за вісьмома пунктами звинувачення, серед яких банківське і податкове шахрайство, пов’язане з грошима, заробленими за послуги, надані ним українським політикам.

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який розслідує російське втручання в президентські вибори США 2016 року, нещодавно заявив, що Манафорт заслуговує тривалого терміну ув’язнення за вчинені ним фінансові злочини.

Мюллер стверджує, що Манафорт порушив умови угоди зі слідством, яка повинна була забезпечити йому більш м’яке покарання і повинен провести в ув’язненні від 19,6 до 24,6 років.

Полу Манафорту також, ймовірно, доведеться виплатити федеральній владі близько 55 мільйонів доларів штрафу.

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Екс-голова кампанії Трампа також має бути засуджений у справі про діяльність в США як незареєстрований іноземний агент і відмивання грошей.