Суддя: Манафорт свідомо брехав слідчим у справі про російське втручання

Пол Манафорт, колишній голова виборчого штабу Дональда Трампа, порушив умови угоди з командою спецпрокурора Роберта Мюллера і кілька разів свідомо збрехав слідчим, які працюють над справою про ймовірне втручання Росії у вибори США, постановила суддя Еймі Берман Джексон.

Суддя постановила, що Манафорт збрехав про три теми, в тому числі, про своє спілкування з Костянтином Килимником, партнером Манафорта, якого пов’язують із російською розвідкою. Сам Килимник це заперечує.

У січні стало відомо, що Манафорт поділився з Килимником даними опитувань громадської думки, які проводив виборчий штаб Трампа в 2016 році. Також стало відомо, що Манафорт «багаторазово» обговорював з Килимником «мирний план врегулювання конфлікту в Україні».

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У лютому 2017 року інтерв’ю Радіо Свобода Килимник розповів, що співпрацював із Манафортом із різних питань, у тому числі – з питання мирного плану.

Манафорт багато років співпрацював із ним в Києві в той час, як працював на Партію регіонів і колишнього президента України Віктора Януковича.

Колишній голова передвиборного штабу президента США Манафорт зараз перебуває під слідством. Його звинувачують у змові з метою відмивання коштів, обману влади США, в порушенні законодавства про реєстрацію іноземних агентів і підкуп свідків. Однак всі ці звинувачення не стосуються роботи Манафорта безпосередньо на Трампа в 2016 році, а пов’язані з його роботою в Україні на Януковича.

Журналісти-розслідувачі і група спецпрокурора Мюллера вважають Килимника тією ланкою, яка пов’язує Манафорта з російською владою і спецслужбами. Саме ці зв’язки з Росією група Мюллера намагається довести в ході розслідування «змови з Росією», яке ведеться з кінця 2016 року. Саме через Килимника Кремль, за їхньою версією, виявляється пов’язаний із Трампом і його виборчою кампанією.

Спецпрокурор Роберт Мюллер веде розслідування про ймовірне втручання Росії в американські вибори вже більше ніж рік. Американські розвідувальні агентства стверджують, що Росія втручалася в президентські вибори з метою підірвати позиції Гілларі Клінтон, суперниці Дональда Трампа на виборах від Демократичної партії.

Росія всі звинувачення заперечує.

У середині вересня 2018 року колишній політтехнолог Манафорт визнав себе винним у злочинній змові проти США і перешкоджанні правосуддю, а також уклав угоду зі спеціальною комісією. Тепер, кажуть експерти, йому не варто очікувати пом’якшення вироку.