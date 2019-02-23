Трамп заявив, що вважатиме «чесною» доповідь слідства щодо Росії, якщо вона заперечить закиди про змову з Москвою

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер наступного тижня не представить Конгресу доповідь про результати розслідування втручання Росії у політичні процеси у США. Про це повідомляє видання The Hill з посиланням на заяву Мін'юсту США.

Цього тижня канал CNN повідомив, що доповідь Роберта Мюллера можна чекати вже наступного тижня. Слідство Мюллера тривало майже 2 роки й обернулося звинуваченнями та вироками щодо низки наближених до штабу Трампа та до нього особисто осіб, включно з колишнім головою виборчого штабу Полом Манафортом. Як відзначають критики розслідування, звинувачення не вказують на змову із Росією і стосуються інших порушень.

Новини щодо публікації доповіді супроводжуються закликами зробити доповідь надбанням громадськості у повному обсязі, за винятком секретних даних. У Демократичній партії також заявили, що продовжуватимуть розслідування щодо Трампа та Росії. Прихильники ж президента заявляють, що доповідь має поставити крапку в серії розслідувань, пов'язаних із президентом. Повідомляється, що в Білому домі вважають, що доповідь Мюллера не обернеться жодними кримінальними звинуваченнями проти Трампа.

Сам президент США Дональд Трамп вже озвучив умови, за яких визнає доповідь Мюллера чесною.

«З нетерпінням чекаю доповіді. Якщо вона чесна, то скаже про це (що змови між Трампом та Росією не було, – ред.), якщо ж нечесна – не скаже», – заявив Дональд Трамп у п'ятницю.

Наступного тижня у Конгресі свідчитиме колишній адвокат Трампа, Майкл Коен, який засуджений за порушення виборчого законодавства США під час виборчої кампанії 2016 року. Коен заявляв, що вдавався до порушень – виплат жінкам, які заявляли, що мали інтимні стосунки із Трампом – виконуючи наказ Трампа.

Президент США наступного тижня перебуватиме у В'єтнамі, де зустрінеться із лідером КНДР Кім Чен Ином.