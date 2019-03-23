На Заході критикують заяви Трампа про Голанські висоти: «Кремль застосує цей принцип до Криму»

Президент американської Ради з міжнародних відносин Річард Хаас прокоментував наміри президента США Дональда Трампа визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Він висловив побоювання щодо наслідків відходу від резолюції Ради безпеки ООН, ухваленої після Шестиденної війни, в якій підкреслювалася «неприпустимість привласнення території війною».

«Це найбільш фундаментальний принцип міжнародного порядку, який слугував основою протидії США завоювання Саддамом (Хусейном – ред.) Кувейту і (президенту Росії – ред.) Путіна в Криму», – сказав він, маючи на увазі війну в Перській затоці 1991 року, коли коаліція на чолі з США звільнила Кувейт, і анексію українського Криму Росією 2014 року.

Колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт заявив, що Трамп, визнаючи Голанські висоти ізраїльськими, повертається до «закону джунглів».

«Це катастрофічний відхід від самих підвалин міжнародного права. Кремль аплодуватиме і буде застосовувати цей же принцип до Криму. Пекін аплодуватиме і застосує його до Південно-Китайського моря», – прогнозує дипломат.

Директор відділу безпеки Близького Сходу Центру нової америанської безпеки Ілан Гольдберг також висловив думку, що визнання Голанських висот ізраїльськими ускладнить політику невизнання анексії Криму.

«Крім того, США дуже важко продовжувати оскаржувати анексію Криму Росією за принципом, згідно з яким захоплення території є законним. Тепер у нас немає ноги, на якій можна стояти, і росіяни це використовуватимуть», – написав Гольдберг.

22 березня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США мають визнати суверенітет Ізраїлю над спірними Голанськими висотами.

Цю заяву вже засудили МЗС Сирії і голова Європейської ради Дональд Туск. Він заявив, що ЄС не визнає суверенітету Ізраїлю над територією Сирії, яку він захопив 1967 року.

Голанські висоти – територія, розташована між Ізраїлем і Сирією, яка після закінчення шестиденної війни у 1967 році перейшла під контроль Ізраїлю. Сирія і більшість країн світу не визнають суверенітет єврейської держави над Голанськими висотами. У напрямку Голанських висот з боку Сирії періодично йдуть обстріли, на що Ізраїль завдає ударів у відповідь. Останній інцидент стався у січні 2019 року.