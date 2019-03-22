Туреччина, Іран і Сирія не хочуть, щоб США визнавали суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами

Туреччина, Іран і Сирія засудили заяву президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон має визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив 22 березня, що дії Трампа ведуть регіон до межі нової кризи.

«Ми не можемо допустити легітимації окупації Голанських висот», – заявив Ердоган.

МЗС Сирії заявило державному інформагенству SANA, що Дамаск «якнайрішучіше засуджує безвідповідальні заяви Трампа щодо окупованих сирійських Голанських висот».

Іран, один з головних військових союзників президента Сирії Башара Асада, назвав висловлювання Трампа небезпечним. «Особисте і необдумане рішення Трампа небезпечне і призведе лише до подальших криз на Близькому Сході», – заявили в МЗС Ірану.

Росія тим часом висловила сподівання, що заява Трампа залишиться «просто викликом».

21 березня президента США Дональд Трамп заявив, що настав час, аби Сполучені Штати «повністю» визнали суверенітет Ізраїлю над спірними Голанськими висотами. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу подякував Трампу за таку позицію.

Голанські висоти – територія, розташована між Ізраїлем і Сирією, яка після закінчення шестиденної війни у 1967 році перейшла під контроль Ізраїлю. Сирія і більшість країн світу не визнають суверенітет єврейської держави над Голанськими висотами. У напрямку Голанських висот з боку Сирії періодично йдуть обстріли, на що Ізраїль завдає ударів у відповідь. Останній інцидент стався у січні 2019 року.