Трамп: США слід визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами

Президент США Дональд Трамп заявив, що США слід визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

«Після 52 років прийшов час, щоб США визнали суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, які мають стратегічне значення для безпеки ізраїльської держави і для регіональної стабільності!» – написав Трамп у Twitter.

У відповідь прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху подякував Трампа за його позицію, звинувачуючи при цьому Іран у намаганні «знищити» його країну за допомогою Сирії.

Голанські висоти – територія, розташована між Ізраїлем і Сирією, яка після закінчення шестиденної війни у 1967 році перейшла під контроль Ізраїлю. Сирія і більшість країн світу не визнають суверенітет єврейської держави над Голаном. У напрямку Голанських висот з боку Сирії періодично йдуть обстріли, на що Ізраїль завдає ударів у відповідь. Останній інцидент стався у січні 2019 року.