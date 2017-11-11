Ізраїль заявляє, що знищив над Голанськими висотами сирійський безпілотник російського виробництва

Ізраїльська військові повідомили, що 11 листопада випустили ракету Patriot, яка знищила над Голанськими висотами сирійський безпілотник російського виробництва.

«Це був розвідувальний, а не бойовий безпілотний літальний апарат, ми перевіряємо, чи є якийсь зв’язок (прольоту цього апарату – ред.) з Іраном чи «Хезболлою», – заявив офіційний представник військових Джонатан Конрікус.

Ізраїльські військові не надали жодних безпосередніх доказів своїх тверджень.

Patriot – американська система пуску ракет класу «земля – повітря».

Ізраїль контролює Голанські висоти з 1967 року, Сирія вимагає повернення цих територій. Голанські висоти мають стратегічне військове значення – з них можливий обстріл значної частини рівнинної території Ізраїлю.