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21 Січень 2019, Київ 19:38
Новини | Міжнародні

Ізраїль показав, як знищував протиповітряну оборону Сирії

Дамаск, ранній ранок 21 січня 2019 року: сирійські сили ППО намагаються відбити повітряний удар Ізраїлю

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Сили оборони Ізраїлю оприлюднили відеозаписи, пов’язані з їхнім ранковим ракетним ударом по території Сирії, в перебігу якого були знищені деякі об’єкти сил Ірану в цій країні, а також деякі сирійські об’єкти протиповітряної оборони, які намагалися перешкодити ізраїльському ударові.

Відеокадри обстрілу Ізраїлем іранських цілей навколо столиці Сирії
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Відеокадри обстрілу Ізраїлем іранських цілей навколо столиці Сирії

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За словами військових, удар був завданий по іранських силах «Кудс», що дислоковані в Сирії, після того, як ці елітні сили спецпризначення іранського Корпусу вартових Ісламської революції запустили 20 січня ракету по Голанських височинах (Ізраїль окупував цю невелику частину території Сирії і фактично анексував її, міжнародна спільнота не визнає цього кроку). Ракету перехопили, і Ізраїль у відповідь обстріляв кілька складів боєприпасів, військовий об’єкт у міжнародному аеропорті Дамаска, об’єкт іранської розвідки й іранський навчальний військовий табір у Сирії, повідомили ізраїльські військові.

«У перебігу нашого удару були запущені десятки сирійських ракет «поверхня – повітря», попри наші чіткі попередження не вдаватися до такого вогню. У відповідь ми також обстріляли кілька батарей протиповітряної оборони сирійських Збройних сил», – заявили в Силах оборони Ізраїлю. На долучених відеозаписах, вочевидь зроблених із ізраїльських ракет у процесі їхнього польоту, видно, що сирійські сили ППО стріляють по ізраїльських ракетах, але не влучають, і що в результаті ізраїльські ракети знищують два об’єкти – один із них, як звернули увагу оглядачі, є вочевидь російським зенітним комплексом «Панцир».

Ізраїльські військові також заявили, що складають відповідальність за події на сирійський режим і попереджають його не обстрілювати Ізраїль і «не дозволяти іншим обстрілювати Ізраїль зі своєї території».

20 січня Ізраїль уже здійснював авіаційний удар по об’єктах на території міжнародного аеропорту Дамаска. Обстріл у відповідь контрольованих Ізраїлем Голанських височин із Сирії здійснили, за словами ізраїльських військових, дислоковані в Сирії іранські сили «Кудс» спеціально привезеною з Ірану ракетою, яка у війні в самій Сирії не використовувалася. Внаслідок нового удару Ізраїлю 21 січня, за даними російських військ, дислокованих у Сирії теж на підтримку владного режиму, загинули четверо урядових військових і ще кілька були поранені. Базований у Лондоні Сирійський центр спостереження за правами людини, що має інформаторів на місцях подій у Сирії, повідомляє про загалом 11 загиблих – сирійських військових, а також неуточнених іноземців.

Рівень успішності останніх ізраїльських ударів наразі достеменно не відомий. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу говорив, не конкретизуючи, що удари «розгромили» іранські об’єкти в Сирії. Лондонський центр повідомляє, що удари вразили цілі біля аеропорту Дамаска, а також біля військового аеродрому Таала, і що серед цих цілей були склади озброєнь іранських сил, а також ліванського проіранського шиїтського руху «Хезболла», що теж воює в Сирії на боці режиму. Дамаск не повідомляв про наслідки ударів. Росія стверджує, що сирійські сили ППО збили «понад 30» крилатих ракет і керованих бомб Ізраїлю.

За повідомленням ізраїльських військових, перед своїми ударами вони попередили про них російських військових у Сирії. У просирійських силах під проводом Ірану, що діють у Сирії, заявили, що Росія відразу передала їм ці дані.

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