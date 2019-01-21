Москва заявляє, що Сирія збила 30 ізраїльських ракет

Російські військові заявляють, що протиповітряні сили Сирії збили понад 30 крилатих ракет і керованих бомб під час ізраїльського авіаудару вранці 21 січня.

За повідомленням, внаслідок удару загинули четверо сирійських солдатів, ще шестеро – поранені.

Армія Ізраїлю підтвердила факт удару. За повідомленням, авіаудар здійснили після того, як ізраїльські системи ПРО перехопили ракету, випущену по північній частині Голанських висот.

«Ми почали завдавати ударів по іранських цілях на території Сирії», – йдеться в заяві ізраїльських військових. Інших подробиць у повідомленні немає, але, за даними Сирійського центру моніторингу прав людини, ракетні удари зафіксовано поблизу аеропорту Дамаску і в районах навколо столиці Сирії.

Державне телебачення Сирії заявило, що Ізраїль випусти шість ракет по району поблизу міжнародного аеропорту Дамаска, п’ять з яких були збиті, а ще одна потрапила в район сільськогосподарських угідь.

Ізраїль зазвичай утримувався від публічного визнання своєї військових операцій у сусідній Сирії, щоб уникати більшого залучення у війну в цій країні, яка триває вже вісім років.