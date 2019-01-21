Ізраїль атакував іранські військові об’єкти в Сирії

Ізраїльські військові 21 січня підтвердили атаку іранських військових об’єктів у Сирії.

Заяву було опубліковано після того, як ізраїльські системи ПРО перехопили ракету, випущену по північній частині Голанських висот.

"Ми почали завдавати ударів по іранським цілям на території Сирії», – ідеться в заяві.

Військові Ізраїлю не надали додаткової інформації про атаку, але за даними Сирійського центру моніторингу прав людини, ракетні удари зафіксовано поблизу аеропорту Дамаску і в районах навколо столиці.

Державне телебачення Сирії заявило, що Ізраїль випусти шість ракет по району поблизу міжнародного аеропорту Дамаска, п’ять з яких були збиті, а ще одна потрапила в район сільськогосподарських угідь, що знаходилися поруч.

У вересні минулого року вогнем сирійської ППО, що відбивала ізраїльську атаку, був збитий російський військовий літак Іл-20, загинули 15 людей. Росія поклала відповідальність за його збиття на Ізраїль і ухвалила рішення про постачання до Сирії зенітно-ракетних комплексів С-300.