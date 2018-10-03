Росія заявляє, що доставила до Сирії комплекси С-300 – попри заперечення Ізраїлю та США

Росія заявляє, що вона доставила до Сирії зенітно-ракетні комплекси С-300 і зробила це попри заперечення Ізраїлю та Сполучених Штатів.

«Роботу було завершено день тому», – повідомив російський міністр оборони Сергій Шойгу 2 жовтня в ефірі державного телеканалу «Росія 24». Шойгу твердить, що комплекси С-300 поліпшать безпеку російських військових у Сирії та додав, що для підготовки сирійських військових до роботи з новою системою буде потрібно три місяці.

Путін наказав військовим своєї країни надати Сирії системи С-300 після того, як минулого місяця російський літак Іл-20 над Сирією збили сирійські зенітники із ЗРК С-200.

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Москва звинувачує у збитті Іл-20, внаслідок чого загинули 15 російських військових, ізраїльські військово-повітряні сили.

Ізраїль відкидає звинувачення Росії в тому, що його винищувачі F-16, завдаючи ударів по цілях у сирійській провінції Латакія, прикривалися російським літаком-розвідником, який заходив на посадку. У ЦАХАЛі наполягають, що в момент, коли в Іл-20 потрапила ракета, F-16 вже перебували над територією своєї країни.

Ізраїльські військові вважають, що сирійська система протиповітряної оборони могла помилково визначити присутність ізраїльського літака в своїй зоні ураження 17 вересня, коли був знищений Іл-20.

24 вересня Росія заявила, що надасть своєму союзникові, владі Сирії, зенітно-ракетний комплекс С-300 після того, як сирійські зенітники збили над Сирією російський розвідувальний літак із ЗРК С-200.

Як сказав міністр оборони Росії Сергій Шойгу, цей комплекс були готові передати ще 2013 року, але тоді цю передачу зупинили на прохання ізраїльської сторони. «Сьогодні ситуація змінилася, і не з нашої вини», – додав Шойгу.