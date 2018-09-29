Росія постачає комплекси С-300 в Сирію, попри заперечення США

Перекидання російських зенітно-ракетних комплексів С-300 до Сирії вже відбувається, попри заперечення з боку США й Ізраїлю, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Процес почався відразу після інциденту з російським літаком Іл-20, який над Сирією збили сирійські зенітники із ЗРК С-200, повідомив Лавров, пославшись на президента Росії Володимира Путіна.

28 вересня на прес-конференції в ООН Лавров наголосив, що російське військове відомство вже надало своїм закордонним партнерам повну картину того, що сталося і прагне на 100 відсотків убезпечити свою авіацію. Москва звинувачує у збитті Іл-20, внаслідок чого загинули 15 російських військових, ізраїльські військово-повітряні сили.

Ізраїль відкидає звинувачення Росії в тому, що його винищувачі F-16, завдаючи ударів по цілях у сирійській провінції Латакія, прикривалися російським літаком-розвідником, який заходив на посадку. У ЦАХАЛі наполягають, що в момент, коли в Іл-20 потрапила ракета, F-16 вже перебували над територією своєї країни.

Ізраїльські військові вважають, що сирійська система протиповітряної оборони могла помилково визначити присутність ізраїльського літака в своїй зоні ураження 17 вересня, коли був знищений Іл-20.

24 вересня Росія заявила, що надасть своєму союзникові, владі Сирії, зенітно-ракетний комплекс С-300 після того, як сирійські зенітники збили над Сирією російський розвідувальний літак із ЗРК С-200.

Як сказав міністр оборони Росії Сергій Шойгу, цей комплекс були готові передати ще 2013 року, але тоді цю передачу зупинили на прохання ізраїльської сторони. «Сьогодні ситуація змінилася, і не з нашої вини», – додав Шойгу.

Росія – головний союзник Асада в сирійському конфлікті. Ізраїль, у свою чергу, регулярно завдає ударів по військових об’єктах у Сирії, які вважає загрозою для себе, – в першу чергу по об’єктах Ірану і ліванського ісламістського руху «Хезболла», які теж воюють у Сирії на боці Асада.

У Росії знову заговорили про постачання до Сирії ЗРК С-300 у квітні цього року. Тоді міністр оборони Ізраїлю Авіґдор Ліберман застерігав, що його країна завдасть удару по цих ЗРК, якщо вони будуть використані проти ізраїльських цілей. У травні, після візиту до Москви прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, в Росії заявили, що не готують постачання цих комплексів владі Сирії, бо вже не вважають це за необхідне.

Вашингтон також висловлював занепокоєння поставками С-300 в Сирію, наголошуючи, що це загострить конфлікт у цій країні.