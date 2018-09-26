Трамп підтримав дії Ізраїлю на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп повністю підтримав Ізраїль у його діях на Близькому Сході, заявивши, що єврейська держава змушена діяти «агресивно» для відбиття зовнішніх загроз. Про це американський лідер сказав прем'єр-міністрові Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу 26 вересня на зустрічі, яка відбулася на полях 73-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

У свою чергу, Нетаньягу сказав, що Ізраїлю вдалося отримати від президента США Дональда Трампа гарантії щодо свободи дій ізраїльтян у Сирії, йдеться в матеріалі Times of Israel. Ці заяви пролунали на тлі кризи відносин між Ізраїлем і Росією, яка вирішила надати військам сирійського лідера Башара Асада зенітні комплекси С-300 після загибелі свого літака-розвідника Іл-20.

Дональд Трамп також повідомив журналістам, що з нетерпінням чекає нової зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, однак не уточнив дату її проведення. Президент США ухилився від відповіді на запитання, як він ставиться до поставок з Росії до Сирії зенітних комплексів С-300, повідомляє Times of Israel. Як випливає із заяв Москви, ці засоби протиповітряної оборони спрямовані в першу чергу проти ізраїльської авіації, яка регулярно проводить атаки проти іранських об’єктів на сирійській території. За даними ізраїльської газети, американський лідер лише заявив, що за необхідності обговорить із Путіним цю проблему.