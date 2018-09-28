Дані Ізраїлю щодо збиття Іл-20 виключають використання його як «щита» – ЗМІ

Ізраїльський винищувач F-16 не ховався за російським Іл-20, який збили сирійські протиповітряні сили, оскільки в момент ураження останнього ракетою ці літаки перебували в різних районах і на різних висотах. Це випливає з даних, які Ізраїль передав російській стороні тиждень тому, а 28 вересня вперше оприлюднила газета Haaretz.

За повідомленням, 17 вересня о 21:38 ізраїльські військові поінформували російську сторону про початок своєї операції. Літаки F-16 збиралися бомбити в сирійській провінції Латакія вантажівки з іранським обладнанням для виробництва ракет високої точності. О 21:42 по наземних цілях завдали удару, а о 21:50 ізраїльські сили отримали підтвердження про успішну атаку.

За даними Ізраїлю, сирійські ППС відкрили вогонь о 21:52, а одна з ракет уразила російський Іл-20 о 22:05, коли F-16 вже перебували в районі Хайфи, тобто в повітряному просторі своєї країни. У ЦАХАЛі вважають, що сирійські сили могли помилково визначити наявність у повітрі ізраїльського літака.

У російському військовому відомстві стверджують, що ізраїльські винищувачі під час атаки в сирійській провінції Латакія нібито навмисно використовували Іл-20, що заходив на посадку, як прикриття і підставили його під удар. Ізраїль звинувачення відкидає. Автор сьогоднішньої публікації в Haaretz військово-політичний оглядач Амос Арель називає версію російського Міністерства оборони сфабрикованою.

Під час збиття російського Іл-20 загинули 15 російських військовослужбовців.