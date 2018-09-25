Ізраїль продовжить операції в Сирії – Нетаньягу

Ізраїль продовжить протидіяти спробам Ірану закріпитися в Сирії, заявив прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу 25 вересня після засідання за участю військових, на якому обговорювався інцидент із загибеллю російського літака Іл-20. Про це пише видання Times of Israel.

Офіційно про це рішення оголосив також ізраїльський військово-політичний кабінет з безпеки. У його заяві йдеться про те, що Ізраїль продовжить боротися з військовим закріпленням Ірану в Сирії, зберігаючи при цьому координацію з російськими військовими.

Ці заяви зроблені на наступний день після того, як стало відомо про наміри Москви поставити армії сирійського президента Башара Асада кілька зенітних комплексів С-300. США і Ізраїль засудили це рішення. Радник з нацбезпеки Трампа Джон Болтон назвав цей крок «великою помилкою», що веде до ескалації.

За даними видання, Нетаньягу рекомендував міністрам публічно не обговорювати знищення сирійськими силами протиповітряної оборони (ППО) російського літака-розвідника. Москва покладає відповідальність за загибель літака і 15 осіб на його борту на ізраїльських льотчиків, хоча він був збитий сирійською ППО.

При цьому Нетаньягу назвав «украй успішним» спільний з Росією механізм щодо запобігання інцидентам, який діє впродовж останніх років. Він сказав про це журналістам у вівторок перед відльотом на сесію Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.