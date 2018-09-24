Росія після збиття сирійцями російського літака з ЗРК С-200 вирішила надати їм ще й С-300

Росія заявила, що надасть своєму союзникові, владі Сирії, зенітно-ракетний комплекс С-300 після того, як сирійські зенітники збили над Сирією російський розвідувальний літак із ЗРК С-200.

Як сказав міністр оборони Росії Сергій Шойгу, такий комплекс Росія надасть сирійській урядовій армії протягом двох тижнів у зв’язку зі збиттям російського літака сирійськими військовими, в чому Москва звинувачує Ізраїль.

За словами міністра, цей комплекс були готові передати ще 2013 року, але тоді цю передачу зупинили на прохання ізраїльської сторони. «Сьогодні ситуація змінилася, і не з нашої вини», – додав Шойгу.

Крім того, Москва, сказав він, надасть сирійським військам російські автоматизовані системи управління засобами протиповітряної оборони, які наразі має на озброєнні тільки сама Росія.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи ці заяви, знову повторив позицію, на якій стоять російські військові, – що причиною загибелі російського військового літака з 15 людьми на борту були «свідомі дії ізраїльських льотчиків», що «змушує російську сторону вживати додаткових заходів для забезпечення безпеки своїх військових у Сирії».

Як повідомили прес-служба президента Росії і сирійське державне агентство SANA, Володимир Путін уже поінформував президента Сирії Башара аль-Асада про рішення надати ЗРК С-300 в телефонній розмові. При цьому в Дамаску додали, що Путін назвав Ізраїль відповідальним за збиття сирійцями російського літака.

Речники посольства Ізраїлю в Москві і армії Ізраїлю відмовилися коментувати заяви Москви російським засобам інформації.

Міністерство оборони Росії твердить про відповідальність Ізраїлю за загибель російського військового літака Іл-20 у Сирії ввечері 17 вересня. Міноборони Росії стверджує, зокрема, що, завдавши удари, ізраїльські літаки F-16 пішли в зону очікування, проте один із них потім знову став наближатися до узбережжя Сирії. За словами міністерства, сирійські розрахунки ППО сприйняли це як підготовку до нового удару, і в результаті зенітно-ракетні комплекси Сирії відкрили вогонь, але збитий був російський літак-розвідник Іл-20.

Міноборони Ізраїлю після цих заяв із Москви знову наголошувало 23 вересня, що не відмовиться від операцій у Сирії через інцидент.

Іл-20 був збитий, як кажуть у Москві, вогнем російського зенітно-ракетного комплексу С-200 військ протиповітряної оборони Сирії незабаром після того, як ізраїльські винищувачі здійснили кілька ударів по сирійській території 17 вересня. За повідомленнями, ціллю були склади озброєнь на околиці міста Латакія, центру однойменної провінції на західному середземноморському узбережжі Сирії.

Міноборони Росії поклало на Ізраїль відповідальність за загибель літака вже наступного дня після інциденту. Але президент Росії Володимир Путін заявив після того, що йдеться про ланцюжок трагічних випадковостей, а не про навмисну атаку. Проте російські військові далі наполягають, що ізраїльські винищувачі, які здійснювали удари по Сирії, мовляв, свідомо «прикривалися» російським літаком і «підставили» його під обстріл.

Ізраїль, у свою чергу, покладає відповідальність за загибель Іл-20 на Сирію і Іран, стверджуючи, що здійснював удари саме по іранських об’єктах у Сирії. Командувач ВПС Ізраїлю особисто приїжджав до Москви і передав російським військовим ізраїльські дані про інцидент. Ізраїльські військові стверджують, що їхні винищувачі на той момент, коли сирійська ППО відкрила вогонь, уже вразили всі цілі в Сирії, залишили сирійський повітряний простір і перебували в ізраїльському, до трагедії ж призвели «безладні дії» сирійських військових.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відразу висловив співчуття у зв’язку з загибеллю 15 російських військових, що були на борту Іл-20. Президент Сирії Башар аль-Асад, війська якого збили російський літак, зробив це тільки через дві доби після катастрофи.

Росія – головний союзник Асада в сирійському конфлікті. Ізраїль, у свою чергу, регулярно завдає ударів по військових об’єктах у Сирії, які вважає загрозою для себе, – в першу чергу по об’єктах Ірану і ліванського ісламістського руху «Хезболла», які теж воюють у Сирії на боці Асада.

У Росії знову заговорили про постачання до Сирії ЗРК С-300 у квітні цього року. Тоді міністр оборони Ізраїлю Авіґдор Ліберман застерігав, що його країна завдасть удару по цих ЗРК, якщо вони будуть використані проти ізраїльських цілей. У травні, після візиту до Москви прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, в Росії заявили, що не готують постачання цих комплексів владі Сирії, бо вже не вважають це за необхідне.