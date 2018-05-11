Після візиту Нетаньягу до Москви у Росії заявили, що не продають ракети С-300 Сирії

Росія не веде переговорів із сирійським урядом про постачання нової системи протиповітряної оборони С-300 і не вважає такі поставки необхідними, заявив один із провідних кремлівських радників Володимир Кожин.

«Поки що ні про які постачання сучасних нових систем не йдеться», – заявив Кодин російському виданню «Известия».

Помічник президента Росії Володимира Путіна зазначив, що в сирійських збройних сил є «все, що треба».

Заява прозвучала після візиту в Москву прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який намагався переконати президента Росії не передавати ракети.

Минулого місяця російські військові заявили, що незабаром доправлять до Сирії нову систему протиповітряної оборони. Начальник Головного оперативного управління російського Сергій Рудськой 25 квітня зазначив, що Москва надасть Сирії «нові системи протиракетної оборони найближчим часом», хоча не назвав тип зброї.

Його заява з’явилася після повідомлень російських ЗМІ про те, що Москва розглядає можливість продажу своїх систем С-300 Сирії. Після 14 квітня, коли країни Заходу завдали по території Сирії повітряних ударів, російські чиновники заявляли, що можуть переглянути дані Москвою 10 років тому зобов’язання не постачати С-300 до Сирії.