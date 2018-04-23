Лавров: питання про поставки ракет С-300 у Сирію ще не вирішене

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що Москва наразі не ухвалила рішення щодо постачання зенітно-ракетних комплексів С-300 до Сирії.

«Які конкретно рішення будуть ухвалені керівництвом Росії разом із представниками Сирії, ще належить дочекатися. Напевно, тут ніякого секрету немає, все це може бути повідомлено», – заявив Лавров 23 квітня.

Раніше російське видання «Комерсант» повідомило, що Росія вже найближчим часом може почати постачання зенітних ракетних комплексів С-300 «Фаворит» у Сирію.

При цьому, за даними видання, Дамаску безоплатно передадуть установки, які були на озброєнні російської армії, щоб в короткі терміни на їх основі створити ешелоновану систему сирійської ППО.

Компоненти С-300 будуть доставлені до Сирії військово-транспортними літаками або суднами ВМФ Росії, повідомляє «Коммерсант». За даними газети, навчання сирійських військовослужбовців управлінню зенітно-ракетними комплексами займе близько трьох місяців, на першому етапі в точках розгортання «Фаворитів» будуть перебувати російські військові радники.

У 2010 році контракт на постачання С-300 Сирії був анульований на прохання Ізраїлю, який побоювався за свій повітряний простір.

Співрозмовники «Комерсанта» не виключили, що Ізраїль, який різко критикує можливе розміщення С-300 в Сирії, може завдати по них удар, наслідки якого «для всіх сторін будуть катастрофічними». Раніше вже з'являлися повідомлення про удари ізраїльських ВПС по різних об'єктах на території Сирії.

14 квітня США, Велика Британія і Франція завдали ракетного удару по Сирії у відповідь на ймовірне використання хімічної зброї сирійськими урядовими силами в місті Дума. Захід покладає відповідальність за цю хіматаку на режим Башара Асада. Дамаск відкидає звинувачення, його позицію підтримує Москва.