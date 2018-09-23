Міноборони Росії знову звинуватило Ізраїль у збитті сирійцями російського літака в Сирії

Міністерство оборони Росії знову твердить про відповідальність Ізраїлю за загибель російського військового літака Іл-20 у Сирії ввечері 17 вересня.

Речник російського військового відомства Ігор Конашенков заявив на брифінгу в Москві, що дії ізраїльської авіації говорять про непрофесіоналізм льотчиків або про злочинну недбалість.

Міноборони Росії стверджує, зокрема, що, завдавши удари, ізраїльські літаки F-16 пішли в зону очікування, проте один із них потім знову став наближатися до узбережжя Сирії. За словами Конашенкова, сирійські розрахунки ППО сприйняли це як підготовку до нового удару. В результаті зенітно-ракетні комплекси Сирії відкрили вогонь, але збитий був російський літак-розвідник Іл-20.

Міноборони Ізраїлю після цих заяв із Москви знову наголосило в неділю, що не відмовиться від операцій у Сирії через інцидент.

Іл-20 був збитий, як кажуть у Москві, вогнем сирійської ППО незабаром після того, як ізраїльські винищувачі здійснили кілька ударів по території Сирії.

Міноборони Росії поклало на Ізраїль відповідальність за загибель літака вже наступного день після інциденту. Але президент Росії Володимир Путін заявив, що йдеться про ланцюжок трагічних випадковостей, а не про навмисну атаку. Проте російські військові далі наполягають, що ізраїльські винищувачі, які здійснювали удари по Сирії, мовляв, навмисно «прикривалися» російським літаком.

Ізраїль, у свою чергу, покладає відповідальність за загибель Іл-20 на Сирію і Іран, стверджуючи, що здійснював удари саме по іранських об’єктах у Сирії. Командувач ВПС Ізраїлю особисто приїжджав до Москви і передав російським військовим ізраїльські дані про інцидент. Ізраїльські військові стверджують, що винищувачі в момент, коли сирійська ППО відкрила вогонь, вже вразили всі цілі в Сирії і залишили сирійський повітряний простір.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відразу висловив співчуття у зв’язку із загибеллю 15 російських військових, що були на борту Іл-20. Президент Сирії Башар аль-Асад, війська якого збили російський літак, зробив це тільки через дві доби після катастрофи.