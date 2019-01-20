Ізраїль і Сирія заявляють про перехоплення ракет

Ізраїльські військові повідомляють, що 20 січня перехопили ракету, випущену по північній частині Голанських висот.

Хто саме випустив ракету і чи були завдані удари у відповідь – не повідомляється. Однак раніше сирійські державні ЗМІ заявили, що ППО Сирії «відбили ізраїльську повітряну агресію» на півдні країни. Про те, що сирійська ППО відбила удар ізраїльських літаків, заявили і російські військові.

За даними Сирійського центру моніторингу прав людини, ізраїльські військові літаки завдали удару по району аеропорту Дамаска в південному передмісті сирійської столиці. Джерело агентства DPA стверджує, що було випущено п’ять ракет, причому всі вони були перехоплені. Інформації про жертви або руйнування не надходило.

У ніч на 12 січня, за повідомленнями сирійських ЗМІ, Ізраїль вже завдавав удару по району аеропорту. Були знищені військові склади, які використовує радикальне проіранське угруповання «Хезболла», бійці якої воюють на боці сирійської влади. Ізраїльська влада підтвердила факт удару, заявивши, що залишає за собою право знищувати іранські об’єкти на території Сирії.

У вересні минулого року вогнем сирійської ППО, що відбивала ізраїльську атаку, був збитий російський військовий літак Іл-20, загинули 15 людей. Росія поклала відповідальність за його збиття на Ізраїль і ухвалила рішення про постачання до Сирії зенітно-ракетних комплексів С-300. Поки що не було повідомлень про їх бойове застосування.