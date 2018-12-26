Ізраїль обстріляв цілі в передмістях столиці Сирії Дамаска

Ізраїльські військові обстріляли цілі на заході та південному заході столиці Сирії Дамаска ввечері 25 грудня, повідомляє базована у Великій Британії спостережна організація «Сирійська обсерваторія з прав людини». За її даними, пуск ракет відбувався з повітряного простору Лівану.

Ізраїльські військові відзначили в мережі Twitter, «система протиповітряної оборони Армії оборони Ізраїлю була активована у відповідь на зенітну ракету, запущену із Сирії»

Сирійська державна інформагенція SANA повідомила, що сили протиповітряної оборони Сирії збили кілька ізраїльських ракет, а під час ізраїльської атаки були поранені троє солдатів. За цими даними, більшість ракет, випущених із ізраїльських літаків, були перехоплені до досягнення цілей.

Сирія охоплена кривавою громадянською війною з 2011 року, коли Росія та Іран підтримали президента Башара Асада. Ізраїль постійно висловлює занепокоєння посиленням влади Тегерану в Сирії і завдає ударів по цілях, які, за його словами, є ознакою розгортання іранських сил.