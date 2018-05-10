Ізраїль заявляє, що відповів на атаку Голанських висот з території Сирії

Ізраїльські військові заявили, що поцілили своїми ракетами в десятки іранських військових об’єктів у Сирії після того, як Голанські висоти був атаковані близько 20 ракетами. В цьому нападі речник ізраїльської армії генерал-лейтенант Джонатан Конрікус звинуватив іранський Корпус вартових ісламської революції.

Речник повідомив журналістам у Єрусалимі, що в перші години 10 травня ізраїльська армія вразила місця, які використовуються іранськими військовими для розвідки, логістики, складування та транспорту, а також імовірну пускову позицію ракет, спрямованих на Ізраїль.

Джонатан Конрікус стверджує, що особисто командувач іранського Корпус вартових ісламської революції Касем Солеймані наказав здійснити ракетні атаки на Голанські висоти, які, за словами речника, не спричинили серйозних збитків чи втрат в Ізраїлі.

Конрікус додав, що Ізраїль не прагне до загострення напруженості з Іраном.

Іран наразі не відповів на ізраїльські звинувачення. Але сирійська армія та засоби масової інформації заявили, що багато ізраїльських ракет були збиті.