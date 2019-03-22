США запровадили перші після переговорів Трампа та Кіма санкції проти КНДР

США оголосили про запровадження санкцій проти двох китайських судноплавних компаній, які, за даними Вашингтона, допомагали Північній Кореї уникати обмежень, запроваджених через реалізацію в КНДР ядерної програми. Це рішення забороняє американським фірмам та громадянам укладати угоди з цими судноплавними компаніями та заморожує активи цих компаній у США.

Міністерство фінансів США також опублікувало оновлене повідомлення, в якому перераховані 67 суден, які здійснювали незаконне перевезення нафтопродуктів до КНДР або сприяли експорту північнокорейського вугілля.

Вашингтон оголосив про нові санкції через три тижні після другої зустрічі президента США Дональда Трампа з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Керівництво Північної Кореї розглядає рішення про припинення переговорів зі США щодо денуклеаризації. Про це 15 березня заявила заступник міністра закордонних справ КНДР Чо Сон Хве на зустрічі дипломатів з іноземними журналістами.

28 лютого, в другий день саміту, Трамп і Кім завершили переговори раніше, ніж планувалося, а запланована спільна церемонія підписання угоди була скасована.

Це був другий саміт лідерів США і КНДР. Перша зустріч у Сінгапурі в червні минулого року завершилася підписанням документа, згідно з яким Північна Корея зобов’язана проводити роззброєння у відповідь на гарантії безпеки з боку США. Однак пізніше ЗМІ повідомляли, що КНДР продовжує ядерні розробки.