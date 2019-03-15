КНДР може припинити переговори з США про денуклеаризацію

Керівництво Північної Кореї розглядає рішення про припинення подальших переговорів з США щодо денуклеаризації. Про це в п’ятницю заявила заступник міністра закордонних справ КНДР Чо Сон Хве на зустрічі дипломатів з іноземними журналістами, повідомляє агентство Associated Press.

Вона підкреслила, що Пхеньян не має наміру йти на компроміс або продовжувати переговори, якщо Сполучені Штати не підуть на заходи, відповідні тим, до яких вдалася Північна Корея – наприклад, 15-місячний мораторій на запуск і випробування ракет.

За словами Чо Сон Хве, на останніх переговорах у В’єтнамі, Трамп був більш готовий до переговорів, в той час як держсекретар США Майкл Помпео та радник президента з національної безпеки Джон Болтон створювали атмосферу «ворожнечі і недовіри».

При цьому заступник міністра наголосила, що стосунки між лідерами держав залишаються "добрими".

28 лютого в другий день самміту Трамп і Кім завершили переговори раніше, ніж планувалося, а запланована спільна церемонія підписання угоди була скасована.

Це був другий саміт лідерів США і КНДР. Перша зустріч у Сінгапурі в червні минулого року завершилася підписанням документа, згідно з яким Північна Корея зобов’язана проводити роззброєння у відповідь на гарантії безпеки з боку США. Однак пізніше ЗМІ повідомляли, що КНДР продовжує ядерні розробки.