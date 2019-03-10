У Північній Кореї тривають вибори

У КНДР сьогодні відбуваються вибори до Верховних народних зборів 14-го скликання. Це другі вибори вищого представницького органу влади під час правління Кім Чен Ина.

За офіційними даними, на минулих виборах 2014 року у голосуванні взяли участь 99,97 відсотків виборців по всій країні. В окрузі, де балотувався Кім Чен Ин, за нього голосували 100 відсотків при стовідсотковій явці. Коментатори припускають, що цього разу ситуація може повторитися.

Проти Північної Кореї, в якій живе близько 24 мільйонів людей, діють санкції ООН і США, спрямовані на те, щоб змусити Пхеньян відмовитися від програми ядерної зброї та балістичних ракет.